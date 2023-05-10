東京銀座 面具「男團」劫名錶舖 4青少閃電被捕

貨值582萬 疑犯最細16歲 日本經歷長假期後，3名頭戴面具持刀賊人前天傍晚闖入東京銀座一間名錶店，短短10分鐘左右搶去逾百隻總值高達一億日圓（約582萬港元）名錶，順利乘坐一輛接應汽車逃離現場。東京警視廳數小時後在市內港區發現涉事汽車，並拘捕4名20歲以下男子，其中3人經盤問後承認犯事。

3名身穿黑衫黑褲、頭戴白色面具賊人於前天傍晚6時15分左右，闖入位於銀座8丁目的名錶店「Quark銀座888店」。築地警署透露，一眾蒙面賊人進入店內揮刀威脅一名30多歲職員，喝令對方趴下，否則「殺了你」。遇劫名錶店當時正在營業，店內共有5名男店員。賊人們隨後以類似鐵筆器具打爛展櫃，再在短時間內把多隻名錶放入黑色袋子之中，得手後離開現場，隨即奔向大街，再登上一輛停泊店外白色汽車逃去，過程中沒有造成任何人命傷亡。

女子關店門一度角力 由於案發時間正值下班時間，加上名錶店四周滿是名店，現場人來人往。有網上流傳片段顯示，大批途人在案發時路經名錶店，部分人無視過程直行直過，也有人停下腳步在店外圍觀，甚至有人懷疑一切只是演戲。當賊人們準備離開時，一名女子上前關上名錶店玻璃門，更一度與對方角力，可惜最終只能目睹對方離開現場，幸而沒有受傷。

東京警視廳隨後在港區發現賊人逃走所乘白色汽車，再在附近拘捕一名16歲無業少年、一名18歲高中生、一名19歲打散工男子及另外一名19歲職業不詳男子；眾人均在橫濱市居住。其中3人承認犯案，只有18歲高中生否認涉事。由於有目擊者聲稱，接應汽車接載一眾賊人時共有兩人，並非只得司機一人，警方認為可能仍有疑犯在逃，正調查案件有否其他涉案人士。本報綜合報道