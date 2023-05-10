兩岸國際

以軍空襲加薩地帶12死20傷

以巴衝突再度升級，巴勒斯坦官員表示，以色列軍方昨天針對巴勒斯坦回教武裝組織，向加薩地帶一個居民區發動空襲，造成12人死亡及20人受傷，死者包括該武裝組織的3名指揮官及他們的妻子及部分子女。以色列軍方發言人表示，空襲目標包括10個武器和基礎設施製造場所。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc