兩岸國際

巴國前總理現身法院遭帶走

巴基斯坦前總理伊姆蘭汗昨天在伊斯蘭堡高等法院現身時，被反腐敗部隊帶走。他所屬巴基斯坦正義運動黨批評，國內準軍事組織「綁架」伊姆蘭汗，把他帶到不明地點，促請國民站出來保衞國家。一名巴基斯坦政府高層透露，伊姆蘭汗目前被拘留，面臨腐敗指控；他去年4月遭國會罷免。（綜合報道）
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