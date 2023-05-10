朝外相設宴 迎華使履新

【本報綜合報道】北韓外務相崔善姬周一在庫房山招待所設宴，歡迎中國新任駐北韓大使王亞軍履新。雙方表明將遵循中朝兩黨兩國最高領導人的意志，鞏固發展中朝傳統友好合作關係的堅定立場。

崔善姬在致詞中代表北韓政府歡迎王亞軍來朝履新，指朝中友好合作關係迎來全面深入發展時期。王亞軍表示，在雙方共同努力下，中朝傳統友誼深深扎根於兩國人民心中。近年來，中朝關係進入新的歷史時期不斷取得新發展，中方願同朝方一道，為維護朝鮮半島及地區和平穩定、更好造福兩國及地區各國人民作出積極貢獻。

王亞軍曾經出任中共中央對外聯絡部副部長，2021年2月獲提名為中國駐朝大使，但受北韓因新冠疫情防控封鎖邊境影響，今年3月底赴朝履新，4月3日向北韓外務省遞交國書副本，4月6日向北韓最高人民會議常任委員會委員長崔龍海遞交國書。

朝疑擅啟開城工業區設備 另一方面，南韓傳媒周二報道，北韓無視南韓反對和警告，繼續擅自啟動開城工業園區內部分韓企設備生產，園區內的活動較以往更活躍。

4月20日拍攝的衞星影像分析結果顯示，開城園區21幢建築和空地有旅遊巴、人員的活動迹象或者擺放建材，多間工廠的前面停放韓方提供的旅遊巴，周遭疑有大批人員聚集，垃圾場也堆滿垃圾。