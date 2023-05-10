尹錫悅：韓日坦誠可解困境

南韓國防部長 李鐘燮

【本報綜合報道】南韓總統尹錫悅昨日表示，共用民主自由價值的南韓及日本，若通過交流合作積累互信，將能夠開創更勝從前的美好未來。他強調只要以誠相待，不諱言歷史陰暗的一面，韓日兩國就能夠共同克服當前的困難，開創嶄新的未來。

尹錫悅在龍山總統府主持國務會議時稱，不久前還無法想像的事情正在韓日之間一一實現。他談及日本首相岸田文雄近日訪問南韓，並指他3月16日對日本訪問，時隔12年後開啟韓日首腦互訪的穿梭外交，但兩國領導人一來一往只用不到兩個月。

報道指，日本及南韓計劃透過美國系統連接兩國雷達，實時共享北韓導彈情報。美日韓三國防長下月初在新加坡出席有香格里拉對話之稱的亞洲安全會議，期間將敲定有關計劃。目前日本和南韓分別各自連接美國的雷達系統，但日韓之間未連接。

韓日防長或將會談 另一方面，南韓與日本或在亞洲安全會議期間舉行防長會談，探討兩國首腦會談後續措施，有望成為2019年11月後首次兩國防長會談，「韓艦日機矛盾」預料是重點議題。日本自衞隊海上巡邏機2018年在能登半島海域被南韓驅逐艦火控雷達鎖定。

日本防衞大臣 濱田靖一