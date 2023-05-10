美供烏93.6億長期軍援增強防空

美國傳媒報道，美國新一輪對烏克蘭的軍事援助預料昨日公布，款項來自烏克蘭安全援助倡議。這意味提供的援助項目不是來自美國武器庫存，無法迅速交付，而是未來數個月甚至數年使用有關款項，目的是滿足烏克蘭未來的安全需求。美國官員指新一批款項用於資助購買鷹式防空系統、防空彈藥、防空用無人機，還有採購火炮、火箭、衞星圖像援助，以及資助正在展開用於各武器系統的維修及後備零件。