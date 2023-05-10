美供烏93.6億長期軍援增強防空
【本報綜合報道】烏克蘭全力準備春季反攻行動之際，近日持續遭俄羅斯大規模空襲。美國官員周一向傳媒透露，美方將向烏方提供總值12億美元（約93.6億港元）長期軍事援助，透過提供防空導彈等武器，重點增加烏方防空能力應對俄方攻勢。
美國傳媒報道，美國新一輪對烏克蘭的軍事援助預料昨日公布，款項來自烏克蘭安全援助倡議。這意味提供的援助項目不是來自美國武器庫存，無法迅速交付，而是未來數個月甚至數年使用有關款項，目的是滿足烏克蘭未來的安全需求。美國官員指新一批款項用於資助購買鷹式防空系統、防空彈藥、防空用無人機，還有採購火炮、火箭、衞星圖像援助，以及資助正在展開用於各武器系統的維修及後備零件。
烏指俄拒登記入黑海船隻
另一方面，烏克蘭重建部周一宣稱，俄羅斯拒絕登記進入黑海港口的船隻，相當於終止黑海糧食協議，目前有90艘烏方船隻，包括62艘運糧船聚集在土耳其領海等待俄方批准前往烏克蘭港口。戰爭干擾俄烏兩國農產品經黑海出口，雙方去年7月在聯合國和土耳其斡旋下，就恢復黑海港口農產品外運達成協議，有效期為120天。
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