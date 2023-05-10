歐盟主席再訪基輔 稱盡力削弱俄

【本報綜合報道】昨日是俄羅斯的衞國戰爭勝利日，烏克蘭亦把當天列為歐洲日與之抗衡。歐盟委員會主席萊恩昨日再度到訪基輔與烏克蘭總統澤連斯基會面，她讚揚烏方每天捍衞歐洲高度重視的價值觀，所以烏克蘭是最適合慶祝歐洲日的地方。

英外相訪美 料談戰事 萊恩與澤連斯基會面後表示，歐盟將盡其所能削弱俄羅斯總統普京的戰爭機器及其收入，歐盟委員會提出第11輪對俄制裁措施，聚焦在利用新工具打擊規避制裁的行為，以及封殺來自俄羅斯及第三國的「影子」實體。她指二人討論烏克蘭加入歐盟的進程，並對烏方在爆發全面戰爭時努力推行改革表示敬意，仍需為此工作。

英國外相祁湛明啟程前往美國，昨日和今日分別與國務卿布林肯及民主共和兩黨領袖會面，預料討論在俄羅斯升級襲擊烏克蘭行動後，英美兩國對烏方的支持。他將強調持續和統一國際戰線對確保烏克蘭勝利的重要性，又稱英美兩國過去一世紀一直是捍衞自由和民主的首要合作夥伴，繼續為彼此人民及世界創造更美好的生活。

另一方面，德國總統辦公室周一宣布，應德國總統斯泰因邁爾邀請，法國總統馬克龍7月2日至4日對德國進行國事訪問，這將是法國總統23年來首次對德國的國事訪問。今次訪問正值《愛麗榭條約》簽署60周年，反映對兩國之間親密友誼的重視。