普京莫斯科紅場閱兵 斥西方播恐俄症

俄烏戰拉鋸 紀念二戰勝利 俄羅斯首都莫斯科紅場昨天舉行閱兵，紀念在二次大戰擊敗納粹德國的衞國戰爭勝利日78周年，上周逃過無人機暗殺的總統普京發表講話，指摘西方挑起爭端，散播恐俄症和激進民族主義，烏克蘭人民成為西方意識形態的人質。俄羅斯在閱兵前夕兩度空襲烏克蘭，烏方宣稱攔截九成以上的來襲巡航導彈。

這是俄羅斯去年全面入侵烏克蘭後第二次慶祝衞國戰爭勝利日，參與今年紅場閱兵的士兵超過8,000人，包括530名曾經在烏克蘭參與特別軍事行動的士兵，展出的軍備有125件，包括「打頭陣」率領機械化編隊的二次大戰T34主戰坦克，還有亞爾斯洲際彈道導彈發射車、S400防空導彈系統、伊斯坎德爾M型戰術導彈系統、猛虎M型裝甲車等。去年因天氣問題而取消空中閱兵編隊，今年也沒有安排軍機飛越紅場。

指有人向俄發動真戰爭 普京在講話聲言有人向俄羅斯發動一場「真正的戰爭」，俄方被迫迎戰捍衞主權，揚言將會勝出。他稱希望看到和平的未來，指控西方挑起血腥衝突，目的是要俄羅斯衰落；又表示對俄羅斯而言，無論是在西方還是在東方，都沒有敵對的民族；任何優越意識形態都是令人厭惡、犯罪、致命，但西方精英仍然談論他們的例外論。

普京又說，烏克蘭人民成為西方主導犯罪政權的人質和棋子，並對參與特別軍事行動的俄羅斯士兵感到自豪，呼籲全國團結支持國家英雄，強調他們為俄羅斯榮譽而戰，「為了我們英勇的軍隊，為了勝利，烏拉！」普京結束講話後現場響起俄羅斯國歌和禮炮，除此之外，他在講話提到中國為抗擊二戰日本軍國主義作出的貢獻。

烏稱攔截大量來襲導彈 俄烏戰況方面，烏克蘭當地時間周一晚上10時及周二凌晨4時先後遭俄羅斯導彈空襲。烏克蘭空軍表示，俄羅斯軍艦首先在黑海發射8枚熾熱巡航導彈，攻擊烏克蘭東部地區，但全數被擊落。其後，俄羅斯4架圖95MS戰略轟炸機從裏海上空發射17枚Kh101及Kh555巡航導彈，目標是首都基輔；其中15枚導彈被攔截，有導彈殘骸墜落在基輔一間私人房屋的花園並引發火警。

值得留意的是，這是俄羅斯本月內第5次對基輔發動大規模空襲，美國《紐約時報》指烏克蘭防空部隊對擊落來襲巡航導彈及無人機愈來愈得心應手，平均每次都成功在空中摧毀七成至八成的目標，但「漏網之魚」仍然能夠造成嚴重損毀及死傷。

烏國防部昨指俄軍過去24小時攻擊基輔州、蘇梅州等多州，使用迫擊炮、主戰坦克、火炮、多管發射火箭系統、防空導彈、無人機、飛機攻擊139個聚居地，17人受傷及104個基礎設施受損。本報綜合報道