王毅與英官員通話 盼恪守一中

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅周一與英國首相國家安全事務顧問巴羅通電話，希望雙方相向而行及保持中英交往勢頭，排除干擾，聚焦合作，妥處分歧，推動兩國關係在新形勢校準正確方向再出發。

王毅指中方高度重視中英關係，並注意到近期英方表示願意維護開放、建設性和穩定的對華關係，宣布新冷戰和孤立中國是錯誤，顯示英方願意客觀看待中國發展的積極意願。

王毅強調，中國是聯合國安全理事會常任理事國中，唯一沒有實現完全統一的大國，台灣是中國的一部分既是歷史事實，也是國際社會共識。實現和平統一是14億中國人民和全世界炎黃子孫的共同夙願，希望英方繼續恪守一個中國原則，尊重中國主權和領土完整，堅持互不干涉內政原則，尊重彼此核心利益和重大關切。

巴羅表示，英中都是聯合國安全理事會常任理事國，都是有全球影響的大國。他重申英方繼續奉行一個中國政策，願與中方保持溝通交流，深化合作，推動構建穩定、健康、成熟的雙邊關係，共同應對全球挑戰。此外，雙方就烏克蘭危機等交換意見，王毅重申中方勸和促談的立場，希望各方避免採取使局勢進一步升級的行動。

卓慧思下周訪台 將應邀演講 另一方面，台灣外交部昨日宣布，英國前首相卓慧思下周二至下周六訪台會見府院高層，並應遠景基金會邀請發表演講。這將是相隔27年後，再有英國前首相訪台。