秦剛批評美方以台制華 脅迫歐洲排斥疏遠北京

秦剛

【本報綜合報道】中國國務委員兼外長秦剛近日接受沙特阿拉伯媒體訪問，表明反對美國干擾破壞中歐、中法關係，反對美方脅迫歐洲排斥疏遠中國。在兩岸關係方面，他強調美方如果真心希望台灣海峽和平穩定，應該明確反對和制止「台獨」。

受訪談論大陸與法俄關係 中國外交部網站周一發布訪問內容，被問及如何評價中法領導人會面成果，以及中國是否試圖替代美國在歐洲的地位時，秦剛稱中法關係不針對、不依附、不受制於第三方，中法高層交往無意影響各自對美關係，戰略自主是維護自身獨立的應有之義，是符合歐洲利益的選擇。提到中俄關係，秦剛稱個別國家熱衷於炒作中俄結盟，是以小人之心度君子之腹，是典型的冷戰思維。他批評個別國家在烏克蘭問題為自身地緣政治利益，炮製謠言謬論抹黑攻擊中國，無理制裁華企，更藉口加緊向台灣售武，干涉中國內政。中方堅決反對美國霸權霸道，堅定維護自身的正當權益。

當前台灣海峽局勢持續緊張，秦剛認為根源在於台灣民進黨當局「倚美謀獨」，不認同一個中國原則。美國為遏制中國發展而「以台制華」，一邊聲稱奉行「一個中國政策」，一邊執意與台灣民進黨當局升級官方往來和實質關係；一邊說不支持「台獨」，一邊向台灣出售先進武器、縱容其「以武謀獨」。他強調台灣問題是中國核心利益中的核心，「台獨」是危害台灣海峽和平穩定的最大威脅。

安倍遺孀稱7月將訪台灣 另一方面，日本前首相安倍晉三夫人安倍昭惠周一獲邀，觀賞台灣國家交響樂團在東京的演出。她在觀賞演出前向台灣傳媒透露，預定今年7月17日起訪問台灣3天。被問及有否計劃到台灣參觀安倍晉三照片展時，她表示這次可能只到台南和高雄，包括去看安倍晉三銅像，但不到台北，又透露20年至30年前和丈夫赴台私人旅遊。