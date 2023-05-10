中阿巴會談不點名針對美 促解除對阿富汗制裁

【本報綜合報道】中國國務委員兼外長秦剛、阿富汗代理外長穆塔基、巴基斯坦外長比拉瓦爾上周六在巴基斯坦伊斯蘭堡舉行中阿巴三方外長對話。中國外交部昨日公布三國外長對話聯合聲明，三方不點名敦促對阿富汗當前局面承擔責任的國家，解除對阿富汗單邊制裁，以及歸還屬於阿富汗的海外資金，矛頭被指是針對美國。

三國達共識 推動經濟發展 聯合聲明提到三方達成的共識，包括有必要解決對本地區和全球安全造成嚴重威脅、直接影響整個地區穩定和經濟繁榮的安全挑戰，加強安全、有組織犯罪、毒品走私等方面協調與合作。三方強調有必要不允許包括「東伊運」在內的任何個人、團體和政黨，利用本國領土損害和威脅地區安全與利益，從事恐怖主義行為和活動。

三方重申將在共建「一帶一路」框架下推進中阿巴合作，推動中巴經濟走廊向阿富汗延伸，進一步探討便利三國人員往來和貿易活動的措施，提升巴基斯坦瓜德爾港的轉口貿易水平。三國外長呼籲國際社會與阿富汗方面展開建設性的接觸，支持相關機制和平台，特別是阿富汗鄰國協調合作機制，加大與阿富汗臨時政府的對話。