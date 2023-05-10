美英澳安全夥伴關係 加國擬參與

【本報綜合報道】美國、英國、澳洲2021年締結美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS），三方加強在核動力潛艇、電腦及網絡科技、高超音速武器及反制手段的合作。加拿大國防部長阿南德周一稱，希望在先進科技層面與美英澳三國盟友緊密合作。

加拿大傳媒周一報道，加拿大政府希望利用美英澳三方安全夥伴關係的資訊共享及先進科技發展的優勢，包括水下防禦能力，但是不會尋求加入該個安全同盟的「核部分」，意指不參與研發核動力潛艇。澳洲希望建立核動力潛艇艦隊加強對抗中國軍事威脅的能力，不但遭到北京強烈抗議，失去澳洲常規動力潛艇合約的法國亦不滿。

先進科技合作包括量子電腦 值得留意的是，加拿大與美國、英國、澳洲、新西蘭同屬情報同盟五眼聯盟，美英澳三方安全夥伴關係締結後，加拿大有輿論質疑加方被盟友排斥在外。

阿南德回應表示：「我們與五眼聯盟盟友的關係強大，我們確實仍然與盟友在人工智能及其他創新努力進一步合作感到興趣。」她點名提到的先進科技合作範疇還有量子電腦。