兩國互相報復 使節你驅我逐 加領事甄逸慧 趕出上海

中加關係再度惡化，立場反華並批評中國人權狀況的加拿大國會下議院議員莊文浩，早前聲稱在香港的家人受中方威脅，指摘總理杜魯多政府不作為後，加拿大周一宣布驅逐涉事的中國駐多倫多總領事館領事趙巍。中國翌日對等反制，把加拿大駐上海總領事館領事甄逸慧列為不受歡迎的人，限令周六前離境。

加拿大外長喬美蘭上周四出席國會外交事務委員會聽證會時證實，加拿大安全情報局認為一名中國駐多倫多總領事館外交官員，有份參與尋求莊文浩親人資料的行動。她周一發表聲明，指加方決定把趙巍列為「不受歡迎人物」並驅逐出境，重申這是一個經過慎重考慮所有因素後作出的決定，又強調絕對不容忍對加拿大內部事務的任何形式外國干預，已經警告所有派駐當地的外交官員，一旦從事這種行為將被驅逐回國。

華領事趙巍被指搜集情報 中國駐多倫多總領事館網站顯示，趙巍是政新領僑處政治與新聞負責人；加拿大傳媒指他被委派搜集莊文浩的情報，喬美蘭表示「我們堅定相信，捍衞我們的民主至關重要」。中國駐多倫多總領事館發言人強烈譴責及堅決反對，重申各級領事官員根據有關國際法及中加領事協定履職，所做工作正大光明、無可指摘，批評加方無中生有、以己度人，誣稱中方領事官員干涉加拿大內政，是赤裸裸政治挑釁。

中國外交部昨日表示已經向加拿大提出嚴正交涉及強烈抗議，同時就加方無理行徑決定對等反制，但未有解釋為何選擇驅逐甄逸慧，僅表示中方保留作出進一步反應的權利。資料顯示，甄逸慧是加拿大駐上海總領事館政治、經濟和公共事務領事。

北京強調罪名莫須有 中國外交部發言人汪文斌其後表示，中國從不干涉別國內政，所謂中國干涉加拿大內政完全是無稽之談，是對中方的污衊抹黑及基於意識形態的政治操弄，加方更罔顧中方嚴正交涉。他批評加拿大以莫須有的罪名，宣布中國外交人員為不受歡迎的人，此舉不但違反國際關係基本準則，更蓄意破壞中加關係，形容性質十分惡劣。

汪文斌稱，中國駐加拿大使領館及外交領事人員始終遵守有關國際公約及加拿大法律法規履職，中方絕對不接受加拿大政府基於謊言，採取嚴重損害中國外交領事人員合法權益的錯誤舉動。他說：「我們奉勸加方立即停止無理挑釁，如加方不聽勸告，肆意妄為，中方必將堅決有力回擊，由此產生的一切後果必須由加方承擔。」

根據1967年生效的《維也納領事關係公約》第23條，接受國得隨時通知派遣國，宣告某一領事官員為不受歡迎人員或任何其他領館館員為不能接受，派遣國應視情形召回該員或終止其在領館中之職務；接受國毋須向派遣國說明其所為決定之理由。本報綜合報道

趙巍（圖）被指委派搜集莊文浩的情報。 喬美蘭強調不容忍外國干預加拿大內部事務。 莊文浩聲稱在香港的家人受中國威脅。 中加外交風波重要時序 中國駐多倫多總領事館（圖）稱領事官員依法履職。