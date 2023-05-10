涉非法吸金 雪松控股董事長刑拘

【本報綜合報道】總部位於廣東省廣州市的世界500強企業雪松控股集團有限公司，過去多次傳出涉嫌非法集資、「爆雷」等相關事件。廣州市公安局黃埔區分局周日發出通告，該分局已經依法對雪松控股下屬的廣東圓方投資有限公司等涉嫌非法吸收公眾存款立案查處，並對雪松控股實際控制人張勁採取刑事強制措施。

500強企業 旗下公司涉事 通告指出，公安機關提取相關涉案數據，並委託專業機構進行獨立鑑定和司法審計，對涉案相關資產予以查封、扣押、凍結，並敦促涉案公司相關責任人員主動配合調查，積極退繳違法所得。工商登記資料顯示，廣東圓方投資有限公司2016年成立，圓方投資由雪松控股100%持有，實際控制人為雪松控股始創人、董事長張勁。

內地傳媒指警方通報的「張某」是張勁，張勁1971年出生於廣州，為深圳大學經濟學學士、香港理工大學管理學碩士，最後一次公開露面是去年9月主持公司3季度會議。官網稱雪松控股是中國大宗商品領軍企業，以2,334億元（人民幣‧下同，約2,682億港元）營收位列2021年《財富》世界500強第359位，連續4年上榜。

去年1月起，雪松控股承認無力支付理財產品利息，同年3月底起旗下多款產品陸續逾期，涉及全國近8,000名投資者，金額近200億元（約230億港元）。雪松控股董事近期失聯，公司二號人物、前副總裁林偉龍早前也傳被控制。

張勁