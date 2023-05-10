殺手假行兇收尾數 與女主謀同遭舉報

網友領養糾紛 事主擦茄醬扮傷 重慶市一名父親無力撫養家中女兒，經常向四川省自貢市一名失婚女網友求助，獲得一些物質及經濟援助，卻因不欲對方領養其幼女而鬧翻。當得悉女方聘請一名「殺手」教訓自己時，他配合對方要求，用番茄醬佯裝自己受傷流血，事後報警求助。內媒前天報道，四川省南充市嘉陵區警方已拘捕女網民及殺手，正進一步調查案件。

20多歲重慶男子張×2021年與當時女友迎來一名女兒，由於兩人後來分手，需獨自撫養幼女，卻因父母早已離世，加上自己沒有穩定工作，生活變得吃力。就在此刻，張男想起來自自貢、經濟條件不錯、30多歲女網友陳×，於是經常向對方求助，期間獲得不少援助。

在此期間，張男獲陳姓女子邀請前往自貢工作，再由對方幫忙照顧女兒。然而，由於陳姓女子一直希望收養一名女兒，雙方隨後發生矛盾，張男只好帶上女兒離開，一同前往南充，投靠其他宣稱可幫忙照顧幼女女網友。

重慶當局調查兩人落網 當得悉張男在網上發表一些不當言論後，陳姓女子感到異常生氣，於是決定在網上找人教訓對方一頓。她上月初在網上找到一名自稱可收錢辦任何事情人士，遂提出出資10萬元（人民幣‧下同，約11.3萬港元），希望對方能夠教訓張男致殘。然而，由於對方收到數千元路費後聲稱有事無法完成任務，獲介紹另一名「殺手」李×，陳姓女子只好再付另外數千元路費，同時提供張男照片及在南充工作地點等資料。

4月27日，李×終於由雲南省抵達南充，隨即聯絡張男，並提供自己與僱主陳姓女子之間聊天紀錄。他強調自己不想傷害張男，希望對方能夠配合演戲，方便取得8萬元（約9萬港元）尾數。兩人翌日凌晨在市內巷子見面，在張男以番茄醬及毛巾扮成雙眼受傷致盲情況下，李×拍下照片，證明自己完成任務，要求陳姓女子付款。他同日前往成都，再在一間賓館房間拿取陳姓女子早前預備現金。

然而，由於張男恐怕陳姓女子遲早會發現照片造假，未來還會聘請他人執行任務，於是決定報警。南充嘉陵警方接報後立即展開調查，最終成功抓獲李×及陳姓女子。本報綜合報道