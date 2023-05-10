諮詢公司涉洩密 國安執法

內地官媒周一報道，某些西方國家為了實現對華遏制打壓戰略，近年竊取中國軍事軍工、經濟金融等重點領域的情報資訊活動日漸猖獗。國家安全機關偵辦多宗專案發現，很多背景複雜的境外機構借助內地諮詢公司等行業，竊取中國重點領域國家秘密和情報。上海市國家安全局稱，凱盛融英不僅慫恿重點領域的專家在諮詢中洩密，又打着保護客戶私隱行規的旗號，從不讓專家清楚掌握諮詢方的真實身份。某大型國企高級研究員韓××，數年間接受凱盛融英諮詢百多次，其中境外諮詢超過60%，最終因境外竊取、刺探、非法提供國家秘密、情報罪，被判處有期徒刑6年。

報道指凱盛融英對維護國家安全責任義務、防範安全風險，沒有相關管理要求和合規審核，對境外客戶提出的具體項目是否可能敏感涉密，甚至存在搜集情報的嫌疑，公司法務和高管不會主動過問和監管。報道提及曾經在中國某重點軍工企業工作的雷××，2020年7月在凱盛融英安排下與客戶直接對話，向對方透露大量敏感資訊，包括有關軍機型號的保有量。凱盛融英大量接受境外公司對中國敏感行業的諮詢項目，一些企業與外國政府、軍方、情報機關關係密切。2017年到2020年，凱盛融英接受上百間境外公司匯款2,000多次，金額7,000多萬美元（約5.46億港元）。