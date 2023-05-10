台單周14宗本土猴痘創新高

兩萬瓶疫苗運抵 料下周可預約 台灣疾病管制署昨日公布，當地上一周新增15宗猴痘病例，包括14宗本土病例創下單周病例新高，餘下一宗為境外輸入。為了防疫情擴散，該署宣布早前增購的兩萬瓶猴痘疫苗周一晚上已經運抵台灣，預計下周起提供預約接種。

新增猴痘患者分別是14名台灣男性及一名外籍男性，有9人居住在台灣北部，5人居住在中部，餘下一人在南部，年齡介乎20多歲至40多歲。各患者分別由上月15日至上周三發病，出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經評估採檢，上周二至周日期間確診。

8人仍住院治療 截至昨日，台灣累計79宗確診猴痘病例，分別為69宗本土和10宗境外輸入，其中37人已經康復，8人仍然住院治療，餘下34人居家自主健康管理。

疾病管制署疫情中心副主任李佳琳表示，近期每周仍然錄得新增猴痘病例，顯示社區存在傳播風險，需要觀察未來病例數是否逐周下降。

疾病管制署統計顯示，截至昨日合共完成25,255人接種猴痘疫苗服務，其中122人為暴露後預防接種，25,133人為暴露前預防接種；符合近6個月內曾經有高風險性行為者共計接種24,528人。

疾病管制署發言人羅一鈞表示，最新運抵的猴痘疫苗可以提供6萬人次接種，當完成通關封緘審查及驗收等作業程序後，本周撥配至各縣市衞生局擴大疫苗接種服務使用。第3階段接種服務預計下周開始，由於供應量較多，考慮到民眾數碼鴻溝或語言隔閡、部分民眾登記但未接種等情況，所以前兩階段的意願登記平台將暫時退出，由地方衞生局提供接種服務的醫療院所名單，符合資格的民眾自行預約接種。本報綜合報道