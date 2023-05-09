攜彩票拜財神 無功而還

中國江蘇省南京市一名妙齡女子近日攜彩票拜神，希望在上天的加持下，為自己帶來一筆橫財，主打現拜現靈。她事後趴在財神殿牆上，小心翼翼刮彩票。可惜始終得不到神靈庇佑，失望表示「沒中」。有目擊者慨嘆，「年輕人在上進和上班之間選擇上香」。