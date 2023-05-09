聽障男 叩門數年終圓夢 克服艱辛成機師

新加坡一名男子克服重重困難，3個月通過飛行課程，成為當地首位駕駛飛機的聽障人士，期待以後能載妻兒翺翔天際。

洪楀祥現年42歲，他出生後數月就被診斷為聽障人士，但心中卻一直有翺翔天際的夢想。由於無法與控制塔溝通，他無望成為一名飛行員。他在20多歲時曾參加一場為聽障人士安排的活動，在實里達機場進入飛機駕駛艙，觀察飛行員操作飛機，然後再乘搭飛機。

那次的體驗激發了洪楀祥沉寂已久的飛行員之夢，讓他渴望繼續學習飛行。雖然多次碰壁，他卻從不放棄，數年來不斷聯絡各大飛行培訓公司，始終沒成功。直到今年初，他被新加坡一間飛行培訓學院取錄。

學院內的高級指導員通曉手語，培訓期間，洪楀祥與指導員主要以手語和打字進行授課和問答。經過數月的不懈努力，洪楀祥順利完成課程，在3月迎來了飛行機會。當天他帶妻子登上飛機，在兩位指導員的陪同下，駕駛着Cessna172型號的飛機進行了約兩個小時的飛行。

冀到國外單獨飛行 洪楀祥不僅出色地完成了飛行，也是新加坡第一個駕駛飛機的聽障人士。他希望通過自己的經歷，鼓勵其他特殊人士勇於追逐心中的夢。他表示，期待有一天到國外，探討單獨駕駛飛機的可能性。據了解，一些國家擁有更廣闊的空域，也允許聽障人士單獨飛行或考取飛行執照。本報綜合報道