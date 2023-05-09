月壤揭秘 發現天然玻璃

嫦娥五號樣本揭隕石撞擊產物 玻璃往往被人以為是人造材料，然而在荒涼貧瘠的月球表面，竟存在由火山噴發、地質運動、隕石撞擊等活動產生的玻璃物質。內地科學家近日對嫦娥五號採集的月壤樣本開展物質科學研究，首次發現天然玻璃纖維，相關研究成果已發表在月刊《國家科學評論》。

許多月球上的玻璃可以穩定存在億萬年，相關玻璃是探索月球奧秘的重要材料，不僅保存古老的月球物質，還記錄其形成時的環境訊息。研究人員分析嫦娥五號月壤樣本中玻璃物質的形態、成分、微觀結構和形成機制，發現月球表面存在固、液、氣多種轉變路徑的玻璃起源。月球表面頻繁遭受隕石撞擊，導致礦物熔化和快速冷卻，產生各種形態的玻璃物質，包括球狀、橢球狀、啞鈴狀等旋轉形狀的玻璃珠，氣孔構造的膠結質，流體形態的濺射物等。

中科院物理所趙睿博士指，上述撞擊起源的玻璃物質記錄了月球表面從數千米到納米的多尺度撞擊事件，相關凝固玻璃的形態取決於撞擊溫度主導的玻璃形成液體的黏度，由此可反推出隕石的撞擊強度，對理解月壤的形成與演化具有重要意義。

或可成為月球基地建材 此外，研究人員在嫦娥五號月壤中首次發現來源於撞擊過程中黏稠液體的熱塑成型天然玻璃纖維，和低長徑比的玻璃珠相比，形成這些玻璃纖維的液體黏度要更高，意味對應的撞擊溫度和撞擊速率更低，反映了月球表面較溫和的微撞擊事件。中科院物理所副研究員沈來權表示，月壤具有良好的玻璃形成能力和優異的加工成型特性，或可用於未來興建月球基地。本報綜合報道