解放軍6艦艇 南北巡邏圍繞北海道

【本報綜合報道】中國海軍山東號航空母艦編隊完成首次成體系、成規模遠赴西太平洋海域展開戰備警巡及演習後，解放軍一批艦艇上周五至上周六期間，以「南北夾擊」的方式航經日本北海道，兵分兩路從日本海向東穿越宗谷海峽及津輕海峽。

包括補給艦及電子偵察船 日本防衞省統合幕僚監部昨日通報，由5艘艦艇組成的解放軍編隊，即055型驅逐艦拉薩號、052D型驅逐艦貴陽號及齊齊哈爾號、054A型護衞艦棗莊號、903A型綜合補給艦太湖號，上周日經對馬海峽由東海進入日本海後，上周五及上周六分批抵達北海道禮文島西北方約40公里海域，之後經北海道以北的宗谷海峽駛往鄂霍次克海。

與此同時，解放軍815A型電子偵察艦開陽星號上月29日由東海經對馬海峽進入日本海後，上周五抵達日本青森縣龍飛崎西南方約30公里海域，之後通過分隔北海道及本州的津輕海峽駛往太平洋。日本防衞省統合幕僚監部表示，在上述兩次中國軍艦駛近日本期間，日本海上自衞隊派出海上巡邏機及艦艇實施警戒監視及收集情報。