美日韓模擬海上攔截懾朝

月底公海演練 不排除有他國參與 面對北韓核導威脅有增無減，美國、日本、南韓加強合作應對。南韓傳媒昨天引述韓軍消息人士報道，美日韓三國本月底將在濟州島以南的國際海域實施模擬聯合海上攔截，演練防止大殺傷力武器擴散，不排除有其他國家參與。

報道指，防擴散安全倡議高級別會議本月底在南韓舉行，韓軍計劃以此為契機，與部分國家舉行聯合海上攔截演習。此次演習將由南韓軍方主導，美國及日本基本確定參與，澳洲等其他國家也有可能加入，演習計劃等細節正在協調。防擴散安全倡議2003年成立，是防止核武、生化武器及搬運手段等相關物品非法擴散的國際合作機制，每5年舉行一次高級別會議。今年是倡議成立20周年首次在南韓開會。

沖繩部署愛國者防空導彈 目前尚不清楚參與聯合海上攔截演習的軍艦，外界關注目前在日本沖繩島附近海域活動的美國航空母艦尼米茲號，會否再次率領打擊群北上朝鮮半島練兵威懾北韓。上月17日，美日韓三國各自派出一艘神盾驅逐艦在朝鮮半島東部的國際海域實施海上反導聯合演習，參與艦艇分別是美國本福德號、日本愛宕號、南韓栗谷李珥號。

日本內閣官房長官松野博一昨天表示，將在沖繩縣宮古島、與那國島、石垣島部署愛國者3型防空導彈，確保日本的和平與安全；日本傳媒分析指部署的主要目的是防禦北韓彈道導彈。為了防範北韓發射軍事偵察衞星，日本防衞大臣濱田靖一上月22日發出「摧毀措施準備令」，加速上述3島部署愛國者3型防空導彈的運輸作業。北韓2012年4月、2012年12月、2016年2月從朝鮮半島向南發射聲稱是人造衞星的飛行物，被認為實質是遠程彈道導彈，日本在沖繩縣部署愛國者3型防空導彈應對。

脫北者氣球投放反朝傳單 另外，南韓脫北者組織「自由北韓運動聯合」昨天表示，上周五用大型氣球從仁川江華島向北韓投送藥物和反朝傳單等20種物資。南韓統一部指考慮到兩韓關係緊張，政府維持一貫立場反對相關做法。現行《關於南北關係發展的法律》規定，向北韓空飄傳單者將被處以3年以下有期徒刑或罰款3,000萬韓圜（約17萬港元）以下。本報綜合報道