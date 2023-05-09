華情侶峇里亡 15人已受查

【本報綜合報道】中國一對年輕情侶上周一在印尼峇里島一間酒店赤裸離奇慘死，當地警方尚未公布死因，中方敦促印尼調查釐清案情。峇里島警察局發言人周日表示，已經有15名證人接受調查，當中包括酒店員工，以及熟悉酒店位置的外國人。

印尼政府高度關注 警方確認25歲男死者姓李，來自廣西，頸部左右兩邊及左腳均有傷口；22歲女死者姓程，頸部上有纏繞的傷口，額頭有瘀傷。峇里島警方表示，印尼中央和地方政府高度重視此案，要求警方加快破案。當地警局成立專案組全力查辦並開始驗屍，將與中國駐登巴薩總領館保持聯繫。登巴薩市政府表示，高度重視中國遊客安全，將繼續採取必要措施。

事發上周一清晨6時43分，現場是峇里島洲際酒店。酒店接到住客通報後，保安在走廊發現李男的遺體，並在二人入住的房間發現程女的遺體。酒店透露，程女是登記住客，前一晚入住，李男在午夜過後才到酒店，程女特地到大堂接他。當天值班的酒店經理隨後趕到，一邊報警處理，一邊疏散其他住客。