拜登支持度續挫 不及特朗普

民調由《華盛頓郵報》及美國廣播公司聯手進行，上月28日至本月3日訪問1,006名成年人。拜登目前支持度跌至36%，較2月下跌6個百分點，同時不支持率達到56%。約63%受訪者認為，拜登不具備有效擔任總統所需的精神銳度，較2020年及2022年民調分別上升近20個百分點及9個百分點。逾六成受訪者憂慮他身體狀況不夠好。

被問及會否投票予拜登或特朗普時，近32%受訪者稱一定支持拜登，另有6%受訪者指有可能選擇他。相反，約36%受訪者稱一定投票支持特朗普，另有9%受訪者承認可能選擇該名前總統；18%受訪者沒有表態。換言之，拜登在此場對決中僅手握大約38%支持度，不及特朗普的45%支持度。