德州充斥仇恨 車撞人蛇收容所 8死10傷

美國德州繼日前發生購物中心槍擊案，南部接壤墨西哥邊境城市布朗斯維爾一名司機前天駕駛一輛運動型多用途汽車（SUV），衝向市內非法移民收容所外巴士站人群，至少8死10傷，事後被途人制服，獲控以鹵莽駕駛罪名。當地警方正與聯邦調查局（FBI）合作調查動機。

司機拉丁裔 逃走時遭制服 肇事男性司機前天早上8時30分左右駕駛一輛灰色汽車，衝向收容所外巴士站，導致多人死傷。他事後一度打算棄車逃走，卻被在場人士制服，最終被執法人員帶走。布朗斯維爾警方透露，司機是布朗斯維爾拉丁裔居民，落網後拒絕合作，甚至提供多個虛假姓名，目前正接受治療，不排除獲控更多罪名。

由於車禍現場鄰近一間專為無家可歸非法移民提供住處收容所，警方正調查事件純屬意外，抑或故意造成，同時會透過指紋核實司機真正身份，另會展開其他檢測，確定對方是否受到酒精或藥物影響。由現場圖片可見，該輛汽車右方車頭位置損毀嚴重，左邊車身車門位置凹陷。

另有目擊者稱，汽車當時無視紅燈，並以高速行經路邊，結果撞倒多名途人。至於收容所負責人則指，約20至25名委內瑞拉人事發時正在等待巴士，結果迎來橫禍。他指自己事後與其他職員立即衝出戶外，只見路上滿是死者遺體，形容場面非常恐怖嚇人。當談及事前有否收到任何恐嚇，他強調沒有，不過有人事後告訴保安人員，懷疑車禍起因與收容所接收非法移民有關。

非法移民增 當地緊急狀態 資料顯示，該收容所能夠收容250人左右，過去兩個月每天接收250至380名非法移民，大部分人均是即日離開。因應當地過去數周非法移民數字呈現增加趨勢，布朗斯維爾進入緊急狀態，獲聯邦政府、州政府及地方政府調撥資源應對。本報綜合報道

汽車左方車身多個位置凹陷。 布朗斯維爾市民悼念死者。 汽車撞人地點