俄佔核電廠周邊 1600人疏散

【本報綜合報道】位於烏克蘭東南部的扎波羅熱核電廠被俄羅斯佔據，當地由俄方任命的官員周日表示，核電廠周圍地區已經有超過1,600人撤離，包括660名兒童。外界預料扎波羅熱州將是烏克蘭反攻目標之一，但擔心戰火波及核電廠釀成核災。

烏軍射導彈 圖攻克里米亞 俄烏戰爭爆發後，扎波羅熱核電廠的安全備受關注。國際原子能機構總幹事格羅西上周六警告，核電廠周邊形勢變得愈來愈不可預測甚至危險，呼籲當局展開疏散行動的同時，確保該個歐洲最大核電廠的安全。他稱必須防止一場嚴重核災難發生，以及其對人口及環境的後果，又指核電廠員工及家屬目前處於愈來愈緊張的狀況。

烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，扎波羅熱州首批撤走的居民是俄羅斯護照持有人，他們在俄方佔領初期取得俄羅斯公民身份。扎波羅熱州「我們與俄羅斯在一起」領導人羅戈夫宣稱，烏克蘭上周六從扎波羅熱市發射兩枚彈道導彈，試圖攻擊克里米亞半島，但在克里米亞半島上空被防空部隊擊落，沒有造成人命傷亡及財產損毀。

俄羅斯去年9月底在其操控及佔領的烏克蘭4個地區舉行入俄公投，分別是頓涅茨克人民共和國、盧甘斯克人民共和國、扎波羅熱州、赫爾松州，俄方宣稱結果顯示上述地區同意成為俄羅斯聯邦一部分。俄羅斯目前控制扎波羅熱州超過七成地區，烏克蘭軍隊控制該州首府扎波羅熱市，俄方把梅利托波爾列為該州的臨時行政中心。