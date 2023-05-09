指華企助俄製武器 歐盟擬制裁

【本報綜合報道】歐美國家早前警告中國不要軍事援助俄羅斯，英國傳媒周日報道，歐盟計劃制裁被指支持俄方製造武器投入對烏克蘭戰爭的中國公司，是俄烏戰爭開打一年多以來，歐盟首次考慮制裁中方企業，一旦成事勢必加劇中歐緊張關係。

包括5香港公司 《金融時報》報道，總共有7間中國公司在歐盟制裁名單，包括5間香港公司；其中兩間中國公司及兩間香港公司此前已經被美國制裁，被指是俄羅斯軍工複合體的實體。中國商務部當時回應表示，美方的做法沒有任何國際法依據，亦沒有聯合國安全理事會授權，屬於典型的單邊制裁及長臂管轄，嚴重損害有關企業的合法權益。

美國《紐約時報》此前報道，合共有近70間中國出口商向俄羅斯出售26個不同品牌的無人機；中方駁斥這是虛假訊息，是針對中國企業的造謠抹黑。《金融時報》指歐盟本周將討論新的制裁計劃，制裁名單必須獲得27個成員國一致通過。迄今為止，歐盟一直表示沒有證據表明中國直接向俄羅斯提供武器，並避免實施對華制裁。

另一方面，歐盟提議制裁參與向俄羅斯製造及提供無人機的伊朗公司，以及擴大對俄羅斯的禁止出口範圍。歐盟自俄烏戰爭爆發以來，已經對俄羅斯個人及實體採取10項制裁措施，被指造成俄羅斯經濟出現困難，使俄方在戰爭籌資方面難上加難。