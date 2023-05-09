烏指俄用白磷彈 圖日內奪巴赫木特

【本報綜合報道】烏克蘭東部重鎮巴赫木特激戰持續，烏克蘭軍方於周一表示俄羅斯計劃在周二衞國戰爭勝利日奪取巴赫木特，又公開影片指控俄方在當地使用白磷彈。

從無人機拍攝的影片顯示，巴赫木特陷入一片火海。《日內瓦公約》國際公約訂明，若在平民區投放白磷彈屬於戰爭罪行。烏克蘭在戰事初期亦指控俄羅斯在馬里烏波爾使用白磷彈，但俄方堅稱沒有違反國際公約。

俄羅斯國防部表示，在巴赫木特西部和西北部再奪兩個地區，但未有透露詳情。俄羅斯僱傭兵瓦格納集團此前威脅撤出巴赫木特，但其後表示獲得克里姆林宮保證提供足夠的彈藥，因此取消撤出。

英指俄向中亞移民勞工招手 另一方面，英國國防部周一發布俄烏戰爭情報更新，表示俄羅斯把招募兵力的目標放在中亞移民勞工，在國內清真寺及移民辦公室展開招募工作，提出的利誘條件包括加快取得俄羅斯公民身份，由正常等待5年變為只需要6個月至一年時間，以及月薪4,160美元（約3.2萬港元）、報名從軍獲得2,390美元（約1.8萬港元）的獎金。

英國國防部指出，一旦中亞移民勞工決定從軍，可能被派往傷亡比率非常高的烏克蘭前線地區；又稱這個招募兵力的策略，旨在試圖達成招募40萬名志願者作戰的目標。