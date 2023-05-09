放生蟑螂 嚇親廣州小區居民

有指不忍殺生

內地傳媒周日報道，化名「阿維」的芳草園小區居民向傳媒反映，上周五在小區通訊群看到消息，一名老婦在小區散步時發現有人在花園放藍色盒子，同時提着裝有數個同樣藍色盒子的膠袋，盒子裏都是蟑螂。老婦本來以為盒子放着是用來餵流浪貓，上前一看才發現全是蟑螂；現場情況可見，在花園草叢邊的石頭上擺放5個藍色盒子，周邊有蟑螂爬行。阿維表示，如果輕輕拍一下盒子，可以看到很多蟑螂爬出來，讓人頭皮發麻。他續指：「當時那個人說自己不忍殺生，是在放生蟑螂。」