放生蟑螂 嚇親廣州小區居民
【本報綜合報道】廣東省廣州市天河區芳草園小區居民投訴，有人在小區放生蟑螂。物業管理處工作人員證實有業主放生蟑螂，已經收繳處理尚未放生的3盒蟑螂。
有指不忍殺生
內地傳媒周日報道，化名「阿維」的芳草園小區居民向傳媒反映，上周五在小區通訊群看到消息，一名老婦在小區散步時發現有人在花園放藍色盒子，同時提着裝有數個同樣藍色盒子的膠袋，盒子裏都是蟑螂。老婦本來以為盒子放着是用來餵流浪貓，上前一看才發現全是蟑螂；現場情況可見，在花園草叢邊的石頭上擺放5個藍色盒子，周邊有蟑螂爬行。阿維表示，如果輕輕拍一下盒子，可以看到很多蟑螂爬出來，讓人頭皮發麻。他續指：「當時那個人說自己不忍殺生，是在放生蟑螂。」
物管處工作人員承認有業主放生蟑螂，已經派員上門溝通並報警，涉事業主承諾不會再有下次。
物管處亦聯繫防疫消殺人員上周五和上周六進行消殺，至於放生蟑螂的數量、來源及放生動機，工作人員不清楚。其他居民稱，在業主群知道事件，早前一進樓宇電梯就有好多蟑螂和蚊子，估計是物管公司消殺後，昆蟲都跑出來了。
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