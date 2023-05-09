AI偽造甘肅列車撞死人 東莞男涉尋釁滋事被捕

【本報綜合報道】廣東省一間自媒體公司上月在網上發文，訛稱甘肅省一列火車撞上修路工人導致9人死亡。甘肅省平涼市公安局網安大隊在網絡巡查發現情況，出擊偵破此案。涉案公司代表涉嫌尋釁滋事罪，遭採取刑事強制措施。

這是自1月10日《互聯網信息服務深度合成管理規定》實施後，甘肅省偵辦的首宗利用人工智能（AI）技術炮製虛假不實資訊的案件。當局上月25日發現，某百度帳號發出題為「今晨甘肅一火車撞上修路工人致9人死亡」的文章，初判內容虛假不實。

查獲21帳號發布假新聞 民警查獲21個帳號均在同時段發布該文章，內容地點除了平涼市崆峒區外，還涉及蘭州、隴南、定西、慶陽等地，點擊量逾1.5萬次。

涉案帳號均屬廣東省深圳市一間自媒體公司，公司法人代表洪×弟有重大犯案嫌疑。專案民警上周五在東莞市的疑犯住處，對其使用的電腦及百家號取證，洪×弟通過人工智能軟件ChatGPT將收集到的新聞要素修改編輯後，使用海豹科技軟件上傳至其購買的百家號上非法獲利，案件正在進一步偵辦。