安檢失魂 釋囚車廂殺人

武昌前往惠州 吸煙受阻刀砍頸 廣東省廣州鐵路公安局衡陽公安處前天證實，一名釋囚上周四在一列由湖北省武昌市開往廣東省惠州市列車車廂中，疑因吸煙問題持刀殺害另一名互不相識男乘客，最終被警方制服。死者家屬哭訴列車工作人員貽誤搶救時間，另有網民質疑疑犯為何能夠通過安檢，結果釀成奪命慘劇。

一名女子前天在網上哭訴，其表弟與家人上周四在湖南省株洲站上車，一同乘坐一列由武昌站前往惠州站、編號K435列車前往耒陽站。當列車到達衡山站時，疑犯上車後手持一把長達18厘米以上刀子襲擊表弟。惟列車工作人員在搶救過程中忘帶急救箱鑰匙，導致表弟失救死亡。

廣州鐵路公安局衡陽公安處隨後證實上述網傳消息屬實，又指疑犯曾有案底；其律師強調此案與鐵路部門沒有因果關係。一名警方知情人士向內媒透露，35歲的疑犯是重慶人，分別於2014年及2017年持刀傷人入獄，另曾於2010年及2011年接受強制戒毒。

鐵路旅客禁攜刀具 當談及事件起因時，乘客王先生受訪時稱，他從另一名乘客得知，由於死者不希望疑犯吸煙，雙方遂爆發衝突。他指疑犯手持利刃，多次刺向死者身體，包括頸部位置等。由於一眾乘客手無寸鐵，大家不敢貿然上前制服疑犯，只能夠等待警察前來處理。

多名網民事後表示，自己平時根本無法攜帶小刀及電鑽等進入列車站，一過閘機就被識別出來沒收，質疑疑犯為何能夠攜同一把18厘米刀子進入列車，引發本可避免悲劇。根據《鐵路旅客禁止、限制攜帶和託運物品目錄》條例，管制刀具為明確禁止託運及隨身攜帶物品；銳器如菜刀、水果刀、剪刀、美工刀、裁紙刀等日用刀具（刀刃長度超過60毫米），手術刀、刨刀、銑刀等專業刀具為禁止隨身攜帶但可託運物品。

律師建議民事索償 有內地律師認為，若兇器確為18厘米長刀，它就屬於管制刀具，或代表鐵路安檢員沒盡相應安檢義務，應就失職行為受行政處分。他倡死者家屬可就生命權損害，向鐵路運輸部門提出民事賠償責任請求。本報綜合報道