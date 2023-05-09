聖基茨和尼維斯副總理訪台
【本報綜合報道】加勒比海島國聖基茨和尼維斯副總理漢利昨日率團抵達台灣，將會見台灣副總統賴清德，討論雙邊合作及共同關切事項。巴拉圭衞福部長波爾巴周日亦到訪台灣，了解當地政經發展及醫衞成就，進一步加強兩地醫院合作與交流。
漢利伉儷應台灣邀請昨起至周五率團訪台，訪問團成員包括多名部長及高官，他們抵埗後接受媒體拍照，在台灣外交部人員引領下通關離開。台灣外交部表示，這是漢利任內首次訪台，將與賴清德和外長吳釗燮會晤並接受款宴。訪問團也將參觀勞動部勞動力發展署中彰投分署、台北市立文山特殊教育學校、台北市立大安高級工業職業學校、台中港風力發電站、創奕能源科技股份有限公司及台北故宮等設施。
巴拉圭加強與台醫院交流
首度訪台的巴拉圭衞福部長波爾巴期間拜會衞福部、中央健康保險署及財團法人國際合作發展基金會，並接受外交部次長俞大㵢款宴、參訪國泰綜合醫院、台大癌醫中心分院、台北101大樓、國立故宮博物院及台北孔廟等。波爾巴任內4度在世界衞生組織相關會議為台灣執言，堅定支持台灣國際參與，指台灣能夠對國際公共衞生議題作出貢獻。
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