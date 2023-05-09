華限制海外訪數據庫 防查探敏感訊息

【本報綜合報道】美國傳媒《華爾街日報》於周日引述消息人士報道，美國有智庫早前發布一連串關於中國在敏感領域做法的報告，引起北京方面的注意，中方隨即收緊西方對中國數據庫的訪問，同時擴大反間諜法的範圍等。中國網信辦暫時未就報道置評。

美智庫對華報告惹京關注 報道指引起中方警覺的報告，包括美國喬治敦大學安全與新興技術中心及新美國安全中心。

當中部分報告使用開源數據，並重點提及中國政府認為敏感的領域，例如軍民融合。另一份引起北京關注、題為《晶片扭曲》的簡報，內容聚焦中國軍方如何獲取由美國公司設計的、在台灣和南韓製造的先進製程晶片。由於中方決策過程不透明，加上缺少與中國企業及有關部門直接接觸的渠道，西方智庫和研究機構透過互聯網查探有關訊息。惟面對中美競爭日趨激烈，西方公布上述報告，令中國官員擔心西方國家和機構展開線上探查，並對數據安全愈發關注，開始一系列行動。

中國網信辦今年3月通知多間中國數據提供商，要求限制海外訪問數據庫，這些數據庫涉及企業註冊訊息、專利、採購文件、學術期刊和官方統計年鑑。中國知網早前亦通知外國大學和其他研究機構，稱它們對知網數據庫的訪問由4月1日起受限。