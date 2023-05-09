上月自然災害致7死 經濟損失逾62億

【本報綜合報道】內地中央氣象台昨日發布，廣西、廣東、海南、福建等將有強對流天氣，部分地區每小時降雨量20毫米至60毫米，出現水浸、雷暴大風或冰雹。應急管理部同日發布內地上月自然災害情況報告，以風雹、乾旱、低溫冷凍災害為主造成794.2萬人次受災、7人死亡，逾500間房屋倒塌，逾2,600間嚴重損壞，農作物受災面積逾73萬公頃，直接經濟損失54.4億元（人民幣‧下同，約62.6億港元）。