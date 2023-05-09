上月自然災害致7死 經濟損失逾62億
【本報綜合報道】內地中央氣象台昨日發布，廣西、廣東、海南、福建等將有強對流天氣，部分地區每小時降雨量20毫米至60毫米，出現水浸、雷暴大風或冰雹。應急管理部同日發布內地上月自然災害情況報告，以風雹、乾旱、低溫冷凍災害為主造成794.2萬人次受災、7人死亡，逾500間房屋倒塌，逾2,600間嚴重損壞，農作物受災面積逾73萬公頃，直接經濟損失54.4億元（人民幣‧下同，約62.6億港元）。
上月風雹災害影響湖南、貴州等地，沙塵天氣過程亦較常年同期偏多；西北、華北等地遭受低溫冷凍和雪災，南方局部地區出現洪澇和地質災害，東北凌汛形勢平穩。上月出現6次強對流天氣過程，23省區市332個縣遭受冰雹、大風、短時強降雨等強對流天氣，部分房屋、設施農業受災，湖南、貴州、江西等地災害影響較大。風雹災害造成106.9萬人次受災、5人死亡，直接經濟損失16億元（約18.4億港元）。
廣東英德洪災 4村莊被淹
廣東省英德市石牯塘鎮上周五發布暴雨紅色預警，當天清晨5時前4小時內降雨量超過90毫米，多地發生內澇，部分民房被淹，並出現停電等情況。福建省上周六亦出現雷暴雨，河堤潰口，4個村莊被淹，其中龍岩市新羅區經歷60年來最大的降雨。
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