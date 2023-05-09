內地南方強降雨 21河流現洪災

【本報綜合報道】內地江南大部、華南北部、西南東北部等地上周五以來出現強降雨，累積最大降雨量為江西撫州三源406毫米、福建南平邵武313毫米；21條河流發生超警以上洪水，其中3條河流超保，2條中小河流發生有實測紀錄以來最大洪水。

水利部密切監視暴雨水情變化，加強監測預報預警，以「一省一單」形式向預報降雨較大的浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川等地發出通知部署，做好中小河流洪水和山洪災害防禦、水庫安全度汛、堤防巡查防守等工作。江西等地發生暴雨洪水和突發險情，水利部工作組到場指導防範應對、水工程調度和險情處置。