內地南方強降雨 21河流現洪災
【本報綜合報道】內地江南大部、華南北部、西南東北部等地上周五以來出現強降雨，累積最大降雨量為江西撫州三源406毫米、福建南平邵武313毫米；21條河流發生超警以上洪水，其中3條河流超保，2條中小河流發生有實測紀錄以來最大洪水。
內地水利部周日表示今年3月24日入汛以來，江河汛情總體平穩，南方部分地區發生暴雨洪水，汛情特點是降雨量總體略偏多，全國面平均降雨量70毫米，較常年同期偏多6%；大江大河水位總體偏低；部分中小河流超警。局地強降雨造成江西、湖南、福建、浙江、廣東、廣西50條河流發生超警以上洪水，較近3年同期偏多80%。
水利部密切監視暴雨水情變化，加強監測預報預警，以「一省一單」形式向預報降雨較大的浙江、福建、江西、湖南、廣東、廣西、四川等地發出通知部署，做好中小河流洪水和山洪災害防禦、水庫安全度汛、堤防巡查防守等工作。江西等地發生暴雨洪水和突發險情，水利部工作組到場指導防範應對、水工程調度和險情處置。
江西暴雨 逾49萬人受災
江西近日暴雨成災，從上周五至周日下午，暴雨造成撫州、吉安、宜春、新余、萍鄉、上饒、贛州7個市43個縣合共49.7萬人受災，緊急轉移安置1.4萬人，農作物受災面積超過101.5萬畝，逾200間房屋倒塌或損壞，直接經濟損失5.2億元人民幣。
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