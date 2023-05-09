新冠防控 內地維持乙類乙管

【本報綜合報道】國家衞生健康委新聞發言人米鋒昨日表示，雖然新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衞生事件」，但國內疫情總體處於局部零星散發狀態，疾病危害仍然存在，各地各部門要繼續落實「乙類乙管」的各項措施。疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年稱，世界衞生組織解除新冠警示不意味放任不管。

米鋒指疫情對全球威脅未結束，病毒不斷變異，各國要從應急模式過渡到新冠與其他傳染病一同管理，繼續強化疫情監測預警和訊息報告，有效掌握病毒變異和疫情發生發展情況，增強醫療資源儲備，提高臨床救治能力，繼續加強學校、養老機構、社會福利院等重點場所人員健康監測和保持良好衞生習慣，做好個人防護。

五一長假未出現規模性疫情 至於疫情在五一長假的發展，國家疾控局傳染病防控司副司長劉清指出，部分地區疫情出現小幅上升，但各地在院重症病例數未大幅增加，醫療機構正常診療秩序也未受影響，全國未出現規模性疫情。預計五一長假之後局部地區疫情可能會出現小幅反彈，發生聚集性疫情的場所可能增加，但出現區域性規模性疫情的可能性不大。