秦剛促美尊重北京紅線

會晤美大使 不滿掏空一中縱容台獨 中國國務委員兼外長秦剛昨天在北京會見美國駐華大使伯恩斯，他希望美方深刻反思，與中方相向而行，推動兩國關係走出困境，重回正軌；強調美方必須尊重中方的底線紅線，停止損害中國的主權、安全、發展利益，尤其要正確處理台灣問題，停止繼續掏空一個中國原則，停止支持縱容「台獨」分裂勢力。

中國外交部表示，秦剛向伯恩斯提到中美關係對兩國自身及世界都有重大意義，但兩國元首去年11月在印尼峇里島會晤並達成重要共識後，美方一系列錯誤言行破壞兩國關係來之不易的積極勢頭，雙方商定的對話與合作議程受到干擾，兩國關係再遇寒冰。

美方對會面只作簡單交代 他指當務之急是穩定中美關係、避免螺旋式下滑，防止兩國之間出現意外，這應該是雙方最基本的共識，也是國與國、特別是兩個大國相處必須要守住的底線。

秦剛指美方應該端正對華認知，回歸理性，扣好中美關係的第一粒鈕扣，不能夠一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓遏制，不能夠說一套做一套；又強調要堅持以冷靜、專業、務實態度處理兩國關係中的意外偶發事件，避免中美關係再受衝擊，並在相互尊重、對等互惠基礎上推進對話合作。他最後以「和而不同、和諧共生，各美其美、美美與共」，形容這才是雙方應該為之共同努力的中美關係及世界。

美國國務院及美國駐華大使館尚未就今次會面發出新聞稿，伯恩斯在社交網簡單地交代今次會面，表示與秦剛討論美中關係中的挑戰，以及穩定關係並擴大高級別溝通的必要性。中國外交部發言人汪文斌昨天回應美國傳媒提問，有關今次會面是否預示中方願與美方展開更高級別的交流時，僅表示「這是一次正常的外交安排」。

傳美向台提供39億軍援 北京已經多次就台灣問題向美國發出嚴正警告，但近日有報道引述消息指，美國將比照烏克蘭動用緊急權力「總統撥款權」，向台灣提供約5億美元（約39億港元）軍事援助。台灣國防部長邱國正昨天回應時稱，主因是此前美國有武器裝備交貨延誤，美方把現貨或其他替代品作為救急或彌補，並在上述額度內提供予台灣。本報綜合報道