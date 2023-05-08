大熊貓界女星和花 獲註冊商標

和花於2020年7月4日與雙胞胎弟弟和葉在成都大熊貓繁育研究基地月亮產房出生，母親是有「潔癖公主」之稱的大熊貓成功。和花的外形辨識度很高，比同齡大熊貓矮小，胖胖圓圓的，幾乎看不見脖子，坐下來就像一個三角形，長相憨態可掬。今年較早前網上瘋傳和花吃竹子被搶走的短片，令牠爆紅，遊客喜歡稱牠為「花花」，牠還被封為熊貓界的「頂流女明星」。