兩岸國際

印度女團車廂熱舞
對於部分喜歡表演的人來說，任何地方都能成為舞台。印度一群女子在火車車廂中，隨着流行歌曲翩翩起舞，節奏感強烈，影片獲得大批網民關注，不少網民讚賞她們的自信。有網民更反問：「去何處尋找這樣的自信？」
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