21歲男戰勝血癌 義跑報恩援病患

曾獲救命善款53萬 澳洲新南威爾士省一名21歲男子，於11歲時確診患上急性淋巴性白血病。在一個慈善義跑組織的幫助下，他消滅癌魔，並成為一名全職跑手，現已加入該組織協助籌款，希望透過自己的努力，把愛心傳遞給更多人。

庫珀（Jacob Cooper）的病情一度十分嚴重，他曾長期住院並接受化療，卻不見效果。一間義跑組織此時向他伸出援手，為他和家人籌款，並在2016年共籌集超過10萬澳元（約53萬港元）善款。

組織成立10年 已籌530萬 庫珀難以用語言表達感激之情，並形容這是無條件的愛，他翌年得以接受骨髓移植手術，5年後終徹底康復。18歲時，他與義跑組織簽約，成為一名全職跑手，如今已完成3次長跑並希望繼續下去。他指儘管長跑很辛苦，但為了所愛的人跑步具有不同意義。

義跑組織如今已成立10年，為需要幫助的兒童籌集超過100萬澳元（約530.7萬港元）善款，它原本是由始創者瓦丁哈姆（Cheyne Waddingham）為幫助朋友6歲女兒查理（Charlie）而創立，查理8歲時不敵病魔離世。瓦丁哈姆稱，組織還會繼續運行下去，查理是他們繼續義跑的原因。本報綜合報道