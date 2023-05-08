華情侶峇里慘死 排除盜竊行兇

【本報綜合報道】中國一對年輕情侶日前在印尼峇里島一間酒店內慘死，女方赤裸陳屍浴缸，頸部有傷痕；男方渾身是血躺在酒店走廊露台。印尼警方未公布死因，但財物均未丟失，排除第三者盜竊行兇可能性。

女子胃中有大量液體 當地傳媒報道，法醫上周四在女死者胃中發現大量液體，嘴和鼻有液體流出，正展開毒理學檢查。

22歲女死者身上沒有開放性傷口，但額頭、手臂和下肢擦傷，脖子有呈線狀的瘀傷，生前可能遭人用繩等物件勒頸。25歲男死者遺體左右兩側有開放性傷口，長約11厘米、12厘米，應該是利器所傷，背部有幾處傷口，左右手也有割傷及幾處擦傷。

監控畫面顯示，女事主上月30日晚單獨前往酒店登記入住。男事主於翌日凌晨抵達酒店，凌晨零時50分左右，男方離開房間一段時間之後再折返。酒店員工於凌晨1時17分送食物入房後離開。至清晨6時32分，男事主從房間內爬出，渾身帶血，掙扎約20分鐘後倒在走廊上。

內地傳媒上周六報道，女死者家屬飛抵峇里島與當地有關部門對接。