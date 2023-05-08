德州孤狼槍手 購物中心掃射8死7傷

美國德州一名男性孤狼槍手前天闖入達拉斯北部外圍購物中心大開殺戒，造成至少8人死亡，7人受傷，其後被警員擊斃。警方連夜前往槍手住處調查行兇動機，暫未公布其身份。白宮稱總統拜登已得悉事件，華府正向當地政府提供協助。

該名槍手前天下午3時36分左右在購物中心外落車，之後連開多槍掃射途人。美媒指槍手當時手持類似AR15自動步槍，身穿防彈衣，胸前擺放多個彈匣。另有目擊者聲稱，他當時聽到多響槍聲，估計槍手曾發射超過30發子彈。

警擊斃兇徒 傷者最細5歲 當槍手遭到一名在場警員趕至轟斃後，大批荷槍實彈警員隨後到場，協助民眾有序離開現場。有途人目睹現場遺下一地血漬，多名死者被白布蓋住。至於一眾傷者年齡介乎5歲至61歲，其中3人傷勢嚴重，另外4人情況穩定。

經初步調查，警方相信槍手是獨自犯案，推翻早前懷疑有同黨猜測，同時聯同聯邦調查局（FBI）人員前往對方位於達拉斯住處調查。多名鄰居透露，年約30多歲槍手與父母同住上址多年，其為人平靜，喜愛穿上保安人員制服，卻從不亮出武器。

今年全美至少198宗槍擊案 踏入2023年，全美已發生至少198宗槍擊案，是自2016年以來同時段新高。共和黨德州州長艾博特形容此次事件為「無法言喻慘劇」，重申自己會與當地居民同在。本報綜合報道