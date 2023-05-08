蘇丹內戰雙方代表 抵沙特擬談判

【本報綜合報道】蘇丹政府軍與準軍事組織快速支援部隊的代表上周六抵達沙特阿拉伯吉達準備談判，是雙方爆發衝突以來首次面對面對話。沙特阿拉伯及美國發表聲明，敦促衝突雙方考慮國家及人民的利益，積極參與談判實現停火和結束衝突。

沙特阿拉伯外長費薩爾對蘇丹衝突雙方代表來臨表示歡迎，並希望會談能夠協助終止衝突，令蘇丹恢復安全及穩定。快速支援部隊領導人達加洛將軍亦發文，讚賞所有為停火和提供蘇丹人民援助而努力的組織。惟衝突雙方均表示，會談只會討論人道主義休戰，包括加強保護衞生設施在內的民用基礎設施，不是結束衝突。

土國大使汽車遇襲 使館暫遷移 蘇丹的衝突仍然持續，至目前為止，政府軍與快速支援部隊並未表現出達成和平解決方案的意願。自內亂開始已經造成當地數百人死亡、近45萬名民眾流離失所，衝突的激烈程度更阻礙緊急援助物資的運送。

另一方面，土耳其外交部上周六表示，由於土耳其駐蘇丹大使汽車遭槍擊，土耳其把駐蘇丹大使館暫時從首都喀土穆遷移到蘇丹港。