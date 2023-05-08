韓正出席英王加冕禮 談兩國加強合作

【本報綜合報道】內地官媒周日報道，中國國家副主席韓正上周五至上周六在英國倫敦出席英王查理斯三世的加冕典禮及相關活動，期間與查理斯三世、英國王儲威廉、首相辛偉誠、副首相杜永敦短暫會面。

韓正以中國國家主席特使身份出席英王加冕禮，查理斯三世歡迎他參加典禮，指出英中關係非常重要，希望兩國在綠色低碳、可持續發展、氣候變化等廣泛領域進一步開展合作，期待中國繼續發揮在綠色發展等領域發揮引領作用。

英方指高度重視對華關係 韓正還與威廉、辛偉誠、杜永敦見面，他表示中國正在持續推進高質量發展，將進一步推進高水平對外開放，願同英方加強合作，互利共贏，共同發展，希望英國政府為中國企業創造公平、公正、非歧視的投資環境，同時為中國留學生提供良好、安全的學習和生活環境，為中國遊客提供安全和便利。中方願在相互尊重、平等相待的前提下，同英方就廣泛問題開展交流，增進相互了解，縮小分歧，共同推動兩國關係健康穩定發展，造福兩國和世界。

英方指高度重視發展對華關係，期待同中方加強高層交往，進一步擴大經貿合作，也願同中方在衞生、氣候變化、全球穩定等更廣泛領域加強合作。