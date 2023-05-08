紀念同盟70周年 美韓展最大軍演

實彈演習本月25日至下月5日分為5階段實施，在首爾東北52公里的京畿道抱川市一個火力訓練場舉行。韓軍出動先進武器，包括F35A隱形戰機、AH64攻擊直升機、K2主戰坦克、K239多管火箭系統。南韓還計劃今年9月底邀請駐韓美軍出席國軍日紀念儀式。韓戰1953年停戰3個月後，美國及南韓簽署共同防禦條約組成軍事同盟；該條約規定美韓兩國任何一方在亞太地區受攻擊，另一方必須給予軍事援助。

另外，美媒昨報道，本月的衞星圖片顯示，中斷逾3年的中朝邊境陸路貿易或恢復。連接中國遼寧省丹東市和北韓新義州的中朝友誼橋附近中方海關露天倉儲區疑似泊滿貨車。上月30日同一位置拍攝的衞星圖片，倉儲區有一半面積騰空，該倉儲區過往停泊等待返回新義州的北韓貨車。北韓去年9月恢復中朝跨境貨運列車，部分海運亦正在運行。