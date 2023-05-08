岸田抵韓重啟穿梭外交

尹錫悅盼與日淡化歷史問題 日本首相岸田文雄昨天抵達首爾與南韓總統尹錫悅舉行會談，象徵兩國領導人定期互訪的穿梭外交中斷12年後正式恢復。岸田文雄稱繼承歷屆日本內閣政府歷史認知的立場不變，對殖民統治深刻反省及由衷道歉；南韓國內輿論主張必須要求日方致歉，尹錫悅強調問題需要有誠意解決，而非單方面提出就做到。

對上一位訪問南韓的日本首相，是去年夏天助選時遇刺身亡的安倍晉三，他2018年2月出席平昌冬季奧運會開幕式。穿梭外交自2011年10月日本首相野田佳彥訪問南韓後中斷，直至今年3月6日韓方發表二次大戰日本強徵勞工索賠問題解決方法，尹錫悅同月訪問日本東京與岸田文雄舉行會談，為恢復兩國領導人外交踏出第一步。

尹錫悅昨在大範圍會談向岸田文雄表示，花很多時間才恢復穿梭外交，但韓日領導人的往來時隔不到兩個月，顯示嶄新啟程的兩國關係加速發展趨勢。他指要更上一層樓，開創超越以往關係好時期的更好時期，並提到韓方要擺脫對日外交思維定式，因沒有完全解決歷史問題而不為了未來合作踏出一步，做法並不可取。

韓派團監察日排放核污水 岸田文雄感謝尹錫悅對上周五日本石川縣地震的致哀慰問，並對穿梭外交恢復如初感到十分高興。他提到在東京的會談與對方商定從多個層次加強及重建兩國關係，一致認為要加強對話及合作，結果不到兩個月兩國之間的各種對話開始活躍起來。

二人在龍山總統府舉行聯合記者會，尹錫悅稱政府解決強徵勞工索賠問題的方針不變，形容提出的解決方法是滿足1965年《韓日請求權協定》及2018年南韓大法院裁決之折衷方案，也是在法律上無懈可擊的唯一解決方法。岸田文雄回應強徵勞工時表示，自己對很多人在當時的嚴酷環境中，遭遇非常痛苦及悲慘的經歷感到痛心。

日本福島第一核電站排放核污水是今次會談另一項重要議題，韓日兩國商定向上址派遣南韓專家考察團。尹錫悅表示，南韓國民希望基於科學依據，客觀地驗證排放核污水的安全性；岸田文雄表示很清楚南韓有輿論憂慮排放核污水，更聲言自己作為日本首相，不會認可對日韓兩國國民健康、海洋環境造成負面影響的排放方式。

日韓同意與美合作震懾朝 尹錫悅及岸田文雄針對北韓多次發射導彈，同意通過美日同盟、美韓同盟、美日韓、日韓安全合作加強威懾力及應對力。被問及美韓兩國上月26日發表加強延伸威懾的《華盛頓宣言》會否納入日本時，尹錫悅稱不排斥日方參與。二人亦決定在南韓「自由、繁榮、和平的印太戰略」，與日本「自由及開放的印太戰略」密切合作。

此外，韓日兩國將在本月19日至21日在日本廣島市舉行的七大工業國集團峰會上，與美國舉行三方領導人會議。尹錫悅及岸田文雄同時商定，以前者參加該峰會為契機，二人一起前往廣島和平紀念公園，參謁二戰原子彈爆炸韓籍遇難者的慰靈碑。本報綜合報道