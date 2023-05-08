烏防長談反攻 直言外界期望過高

澤連斯基

【本報綜合報道】美國《華盛頓郵報》上周六刊登烏克蘭總統澤連斯基和國防部長列茲尼科夫專訪。澤連斯基認為需要在戰場取勝才能夠獲得外界信任，從而得到更多援助。列茲尼科夫直言外界對反攻期望過高，擔心現實會帶來失望情緒；又透露俄羅斯針對烏克蘭部署50萬兵力，至少30萬人在烏克蘭領土，俄方可能擁有優勢。

列茲尼科夫表示從西方盟友告知，西方各國需要向人民展示烏克蘭下一個成功例子，但他不能夠描繪所謂的成功規模。澤連斯基認為重新佔領烏克蘭領土都是成功，一旦盟友商定提供的武器完全交付，烏方準備好發動攻擊，但拒絕披露烏軍關鍵目標，避免俄羅斯有所準備。列茲尼科夫指理想情況是反攻不僅解放村莊和城市，還切斷俄軍後勤；烏軍先鋒突擊編隊準備好九成以上，但部分士兵仍然在外國受訓。

認缺制空權 未獲遠程火炮援助 澤連斯基承認目前沒有制空權，雖然烏克蘭不會等到獲得更多戰機才開始進攻，但有了戰機進攻會容易得多。他續指，不明白烏克蘭為何得不到遠程火炮援助；缺乏遠程打擊能力令烏軍奪回赫爾松以來，一直無法把俄軍趕出第聶伯河對岸領土。列茲尼科夫補充，赫爾松的俄軍知道烏克蘭缺乏遠程打擊能力，遂撤走指揮所、燃料庫、彈藥庫至120多公里外，所以烏軍需要射程達到150公里的武器，以繼續推進。

列茲尼科夫