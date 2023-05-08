6批軍事物資運烏 意國武器庫存見底

【本報綜合報道】北約持續軍事援助烏克蘭之際，意大利《晚郵報》上周五報道，經過運送6批軍事物資後，意大利的武器庫存所餘無幾，剩餘彈藥只夠兩天作戰。

意大利國防部消息人士透露，軍隊嚴重缺乏重型及輕型火炮炮彈，庫存武器剩下不多。有軍官表示，如果意大利現時受到攻擊，有足夠彈藥抵抗48小時至72小時。德國智庫基爾世界經濟研究所數據顯示，意大利向烏克蘭提供的軍事援助剛好超過7.27億（美元‧下同，約56.7億港元），雖然金額與美國承諾提供予烏克蘭的470億（約3,666億港元）相形見絀，但意大利還就聯合武器採購計劃向歐洲和平基金支付40億（約312億港元）。

求助美國未獲支援 報道指，意大利的武器庫存量一開始已經處於低位，過去30年間三分之二製造工廠關閉，國內工廠需要3年時間才能夠完成目前的火炮彈藥訂單，補充導彈庫存需要6年。意大利曾經就補充彈藥接觸美國，但對方指需要排隊等候，且等待時間漫長。