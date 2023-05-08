俄傭兵將撤出要塞 車臣部隊接手

【本報綜合報道】俄羅斯僱傭兵瓦格納集團領袖普里高津宣布，俄羅斯國防部的彈藥補給不足，所以周三把烏克蘭東部重鎮巴赫木特的陣地，移交車臣共和國領袖卡德羅夫指揮的阿赫馬特特種部隊，但他昨日改稱軍方承諾供應足夠彈藥支援作戰。美國情報文件顯示，俄軍高層難以回應普里高津施壓，後者更要求總統普京干預。

普里高津已經與卡德羅夫的代表接觸，周三凌晨零時瓦格納部隊戰鬥潛力完全耗盡時，友軍接力繼續攻擊。

俄斥責後 傭兵改口彈藥足夠 普里高津感謝卡德羅夫伸出援手，同意接替瓦格納部隊的陣地，更稱烏軍的控制區域壓縮至不足兩平方公里，有信心阿赫馬特特種部隊最終奪取上址。卡德羅夫稱已經知會普京有關接替瓦格納部隊一事，表示阿赫馬特特種部隊處於高度戒備狀態，只是在等待命令。他早前強調不會在烏軍反攻前放棄堅固陣地。

美國《華盛頓郵報》上周五報道，美國情報文件根據信號情報報告表示，俄羅斯武裝部隊總參謀長格拉西莫夫今年2月12日下令停止彈藥供應瓦格納，並停止計劃中的軍事運輸航班，航班本來把彈藥運往西南部頓河畔羅斯托夫的瓦格納總部。面對普里高津公開激烈指摘，國防部提議增加一倍彈藥供應，同月21日罕有公開回應斥責普里高津言論不實；普里高津翌日或前後被傳召與普京及國防部長紹伊古會面。

普里高津在會議前聲稱2月中旬向普京提出，由瓦格納協助訓練動員士兵，並從俄羅斯監獄及阿富汗吸納新血補充損失。普京指示他與國防部共同解決問題，截獲的俄羅斯聯邦安全局訊息顯示，普京實際上支持國防部。文件又表明俄羅斯國防部官員計劃透過對等的盟友代理人詆毀普里高津，反擊對方的公開指控。惟基於政府未禁止普里高津公開發言，所以最終無法確定如何能夠成功地與對方打一場資訊戰。

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