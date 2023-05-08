烏首擊落 俄高超音速導彈

美製愛國者防空系統 基輔發功 俄羅斯上周四對烏克蘭多地發動空襲，翌日網上流傳一枚被擊落的匕首高超音速導彈殘骸。烏克蘭空軍上周六宣稱，利用美國製造的愛國者防空系統，首次成功攔截這款被俄方視為無可匹敵的武器。俄羅斯國防部尚未證實消息。

Twitter用戶烏克蘭武器追蹤者（Ukraine Weapons Tracker）上周五表示，有報道指烏克蘭防空部隊當地時間前一天凌晨2時40分，在首都基輔上空首次擊落一枚俄羅斯匕首高超音速導彈，理由是殘骸符合該導彈及伊斯坎德爾系列導彈使用的單一彈頭。匕首高超音速導彈，屬於空射彈道導彈，由米格31K戰機搭載發射，2018年3月由總統普京公開，外界相信它是地面發射的伊斯坎德爾M型短程彈道導彈衍生型。

烏秘密向美傳送數據分析 烏克蘭空軍司令奧列修克（Mykola Oleshchuk）上周六證實消息，祝賀烏克蘭人民締造歷史事件，擊落被俄羅斯視為無與倫比的匕首高超音速導彈，並指上月才運抵烏克蘭的愛國者防空系統建功，攔截該枚由俄軍一架米格31K戰機在俄方領空發射的匕首高超音速導彈。他稱出於安全起見而沒有即時通報，呼籲公眾不要分享防空資訊，強調時間在他們掌握之中，「我們將報告在何時何地以甚麼擊落了甚麼。」

美國《紐約時報》報道，美國高級官員證實美製愛國者防空導彈擊落俄製匕首高超音速導彈，烏克蘭透過機密渠道向美國提供有關訊息，美方軍事分析師利用技術方法核實烏方的說法。報道指，摧毀匕首高超音速導彈在基輔中部上空產生強烈爆炸，碎片散落在政府大樓不遠處的街道，事後由一批法證專家組成的團隊收集調查。

俄烏戰爭去年2月24日爆發後，烏克蘭一直要求美國提供愛國者防空系統，直至同年12月21日，總統澤連斯基訪問華盛頓，美方才宣布答應其要求派發「聖誕禮物」；德國亦提供同一款防空系統予烏克蘭。一批烏克蘭士兵其後在美國接受為期10周的「速成班」學習使用愛國者系統，今年3月底學成回國後訓練其他同袍。這是美國歷來援助烏克蘭的最昂貴單一武器系統，總值約11億美元（約85.8億港元）。

美國及烏克蘭未有披露援助的愛國者防空系統具體型號，早前外洩的美國國防機密文件顯示，美國、德國、荷蘭合共提供兩套愛國者3型（PAC-3）。

疑獲提供制導增強型導彈 美國智庫卡內基國際和平基金會高級研究員潘達（Ankit Panda）表示，烏克蘭可能獲得配備高爆破片彈頭的愛國者2型制導增強型導彈＋（PAC-2 GEM+），理由是匕首高超音速導彈的殘骸，與被採用碰撞摧毀方式的愛國者3型攔截後，應該出現的情況不符合。

俄羅斯去年3月19日公布利用匕首高超音速導彈，攻擊烏克蘭西南部一個彈藥庫，是外界所知這款武器首次投入實戰。烏克蘭空軍指俄方自開戰以來合共使用約50枚匕首高超音速導彈，包括去年秋冬攻擊烏克蘭能源網絡。值得留意的是，俄羅斯宣稱這款導彈屬於高超音速武器，可以被視為誤導性的說法，原因是幾乎所有彈道導彈在空中飛行某個階段都實現高超音速飛行，即達到5倍音速（每小時6,175公里）以上。本報綜合報道

俄羅斯匕首高超音速導彈殘骸散落基輔市面。 匕首（Kinzhal） 高超音速導彈基本規格 愛國者2型制導增強型導彈＋（PAC-2 GEM+）基本規格